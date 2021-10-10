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"Роскосмос" приостановит испытания двигателей, чтобы передать кислород медикам

Только одно такое предприятие ежесуточно направляет в больницы до 33 тонн кислорода.

10 октября, 15:14
<p>Фото © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Испытания двигателей на воронежском КБ "Химавтоматика" приостановят до конца месяца, сэкономленный кислород передадут для лечения больных. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"С учётом роста потребности в медицинском кислороде для лечения больных сегодня приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах воронежского КБ "Химавтоматика", — сообщил Рогозин, отмечая, что только одно такое предприятие передаёт медучреждениям ежесуточно до 33 тонн кислорода.

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В августе Лайф уже писал о том, что "Роскосмос" откладывал испытания двигателей ракет из-за передачи кислорода больницам. Рогозин пояснил, что корпорация пытается внести в борьбу с ковидом свой вклад, поскольку ситуация сложная.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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