"Роскосмос" приостановит испытания двигателей, чтобы передать кислород медикам

Испытания двигателей на воронежском КБ "Химавтоматика" приостановят до конца месяца, сэкономленный кислород передадут для лечения больных. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"С учётом роста потребности в медицинском кислороде для лечения больных сегодня приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах воронежского КБ "Химавтоматика", — сообщил Рогозин, отмечая, что только одно такое предприятие передаёт медучреждениям ежесуточно до 33 тонн кислорода.