"Я хочу быть живой": Незадолго до трагедии погибшая в ДТП с Собчак девушка оставила трогательное послание
Ранее представитель телеведущей отказался комментировать аварию, в результате которой погиб человек.
Фото © Telegram / SHOT
Жертвой смертельного ДТП в Сочи, которое произошло по вине водителя Ксении Собчак, стала 35-летняя Екатерина Тарасова. Девушка вела курсы по растяжке и медитации и любила путешествовать, сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, за несколько часов до трагедии она выложила сториз с подписью: "Я выбираю жизнь, я хочу быть живой". Также сообщается, что за рулём "мерседеса", который врезался в "фольксваген", находился 39-летний водитель Олег Цой. Как сообщал Лайф, на допросе он признал вину.
"Я не подгоняла водителя, никто не подгонял": Собчак попыталась оправдаться за смертельное ДТП в Сочи с её участием
Как писал Лайф, Ксения Собчак попала в смертельное ДТП по дороге в Красную Поляну. Сообщалось, что в результате аварии три человека пострадали и один от полученных травм скончался на месте. Представитель телеведущей не стал комментировать произошедшее.
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