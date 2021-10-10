Жертвой смертельного ДТП в Сочи, которое произошло по вине водителя Ксении Собчак, стала 35-летняя Екатерина Тарасова. Девушка вела курсы по растяжке и медитации и любила путешествовать, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, за несколько часов до трагедии она выложила сториз с подписью: "Я выбираю жизнь, я хочу быть живой". Также сообщается, что за рулём "мерседеса", который врезался в "фольксваген", находился 39-летний водитель Олег Цой. Как сообщал Лайф, на допросе он признал вину.