Оперная певица вступилась за рабочих, отвечавших за декорации в Большом театре

Журналистам удалось дозвониться до оперной певицы Маквалы Касрашвили, которая выступала на легендарной сцене Большого театра и не один десяток лет руководила его оперной труппой. Она была в зале в день спектакля, во время которого погиб актёр Евгений Кулеш.

"Трагедия случилась в самом начале спектакля. На сцене — хор и солисты, играл оркестр. В это время на заднем плане, как стена, плавно опускалась декорация. Вдруг артист, который пел одну из ведущих партий, пошёл вглубь сцены, резко повернулся и обратился к дирижёру и в зал. Он стал что-то кричать, просил остановить спектакль. Многие зрители подумали, что так режиссёром задумано", — рассказала она в беседе с kp.ru.

Она отметила, что ничего не падало, никакого грохота не было. Декорация опускалась медленно. Артистка утверждает, что хорошо знает этот спектакль и всё шло как обычно.

"Думаю, что сыграл роль человеческий фактор. Не хочу судить, кто виноват. Но, мне кажется, что это не вина рабочих сцены. Просто человек оказался не там, где он должен был находиться в этот момент", — заключила оперная певица.