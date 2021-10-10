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Оперная певица вступилась за рабочих, отвечавших за декорации в Большом театре

По её мнению, погибший артист сам оказался не там, где должен был быть в момент представления.

10 октября, 14:37
<p>Фото © ТАСС / Прокуратура Москвы</p>

Фото © ТАСС / Прокуратура Москвы

Журналистам удалось дозвониться до оперной певицы Маквалы Касрашвили, которая выступала на легендарной сцене Большого театра и не один десяток лет руководила его оперной труппой. Она была в зале в день спектакля, во время которого погиб актёр Евгений Кулеш.

"Трагедия случилась в самом начале спектакля. На сцене — хор и солисты, играл оркестр. В это время на заднем плане, как стена, плавно опускалась декорация. Вдруг артист, который пел одну из ведущих партий, пошёл вглубь сцены, резко повернулся и обратился к дирижёру и в зал. Он стал что-то кричать, просил остановить спектакль. Многие зрители подумали, что так режиссёром задумано", — рассказала она в беседе с kp.ru.

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Она отметила, что ничего не падало, никакого грохота не было. Декорация опускалась медленно. Артистка утверждает, что хорошо знает этот спектакль и всё шло как обычно.

"Думаю, что сыграл роль человеческий фактор. Не хочу судить, кто виноват. Но, мне кажется, что это не вина рабочих сцены. Просто человек оказался не там, где он должен был находиться в этот момент", — заключила оперная певица.

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Напомним, трагедия произошла накануне, через несколько минут после начала оперы "Садко". По предварительной информации, опускающаяся декорация ударила актёра по голове. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Погибшим оказался 38-летний актёр миманса Евгений Кулеш.

Большой театр отменил показ оперы "Садко" после гибели актёра на сцене

Большой театр отменил показ оперы "Садко" после гибели актёра на сцене

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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