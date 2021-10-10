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Объявленная второй погибшей участница ДТП с Собчак оказалась жива

Девушка выжила, но находится в крайне тяжёлом состоянии. В настоящий момент врачи делают всё возможное, чтобы спасти её.

10 октября, 14:32

Фото © Telegram / SHOT

Объявленная погибшей 29-летняя пассажирка "фольксвагена", в который врезался "мерседес" Собчак, оказалась жива. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник в экстренных службах.

Девушка, которую ранее СМИ посчитали погибшей, находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии. По данным телеграм-канала, она была госпитализирована с серьёзной черепно-мозговой травмой. Уточняется, что в настоящее время врачи делают всё возможное, чтобы спасти ей жизнь.

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Напомним, Ксения Собчак попала в смертельное ДТП по дороге в Красную Поляну вечером 9 октября. Сообщалось, что в результате аварии три человека получили травмы разной степени тяжести и один пассажир скончался на месте. Прокуратура поставила на контроль расследование аварии. Представитель телеведущей отказался комментировать произошедшее.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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