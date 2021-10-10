Объявленная второй погибшей участница ДТП с Собчак оказалась жива

Объявленная погибшей 29-летняя пассажирка "фольксвагена", в который врезался "мерседес" Собчак, оказалась жива. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник в экстренных службах.

Девушка, которую ранее СМИ посчитали погибшей, находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии. По данным телеграм-канала, она была госпитализирована с серьёзной черепно-мозговой травмой. Уточняется, что в настоящее время врачи делают всё возможное, чтобы спасти ей жизнь.