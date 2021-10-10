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Водитель Собчак признал вину в смертельном ДТП в Сочи

Как сообщалось ранее, 35-летняя пассажирка второго автомобиля скончалась на месте.

10 октября, 14:21

Фото © Instagram/xenia_sobchak

Водитель телеведущей Ксении Собчак признал вину в смертельном ДТП в Сочи. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Отмечается, что за рулём "мерседеса" находился мужчина 1981 года рождения. При обгоне он выехал на встречку, где столкнулся с "фольксвагеном", после чего последний задел микроавтобус. Никто из десяти пассажиров общественного транспорта не пострадал.


"Я не подгоняла водителя, никто не подгонял": Собчак попыталась оправдаться за смертельное ДТП в Сочи с её участием

"Я не подгоняла водителя, никто не подгонял": Собчак попыталась оправдаться за смертельное ДТП в Сочи с её участием

Ранее Лайф писал, что Ксения Собчак попала в смертельное ДТП по дороге в Красную Поляну. Сообщалось, что в результате аварии три человека пострадали и один от полученных травм скончался на месте.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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