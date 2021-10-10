Водитель Собчак признал вину в смертельном ДТП в Сочи

Водитель телеведущей Ксении Собчак признал вину в смертельном ДТП в Сочи. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Отмечается, что за рулём "мерседеса" находился мужчина 1981 года рождения. При обгоне он выехал на встречку, где столкнулся с "фольксвагеном", после чего последний задел микроавтобус. Никто из десяти пассажиров общественного транспорта не пострадал.

