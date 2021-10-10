Водитель Собчак признал вину в смертельном ДТП в Сочи
Как сообщалось ранее, 35-летняя пассажирка второго автомобиля скончалась на месте.
Фото © Instagram/xenia_sobchak
Водитель телеведущей Ксении Собчак признал вину в смертельном ДТП в Сочи. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.
Отмечается, что за рулём "мерседеса" находился мужчина 1981 года рождения. При обгоне он выехал на встречку, где столкнулся с "фольксвагеном", после чего последний задел микроавтобус. Никто из десяти пассажиров общественного транспорта не пострадал.
"Я не подгоняла водителя, никто не подгонял": Собчак попыталась оправдаться за смертельное ДТП в Сочи с её участием
Ранее Лайф писал, что Ксения Собчак попала в смертельное ДТП по дороге в Красную Поляну. Сообщалось, что в результате аварии три человека пострадали и один от полученных травм скончался на месте.
Комментариев: 0