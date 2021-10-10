"Я не подгоняла водителя, никто не подгонял": Собчак попыталась оправдаться за смертельное ДТП в Сочи с её участием

В результате аварии телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы, поэтому до середины дня не комментировала случившееся.