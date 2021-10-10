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"Я не подгоняла водителя, никто не подгонял": Собчак попыталась оправдаться за смертельное ДТП в Сочи с её участием

В результате аварии телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы, поэтому до середины дня не комментировала случившееся.

10 октября, 12:56
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/xenia_sobchak/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">xenia_sobchak</a></p>

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что находилась в автомобиле во время смертельного ДТП в Сочи. Она уточнила, что после столкновения потеряла сознание, а когда пришла в себя, ассистентка проводила её в другую машину.

"Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в Zoom, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда", — написала Собчак в своём телеграм-канале.

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Журналистка также отметила, что находится дома с сотрясением мозга. В Сочи ей предложили госпитализацию, но Собчак отказалась. По словам телеведущей, с места ДТП она со своей командой уехала на другом авто, а перед этим якобы предложила помощь водителю и пассажирам другой машины, но "ими уже занимались люди".

Ранее Лайф писал, что Ксения Собчак попала в смертельное ДТП по дороге в Красную Поляну. Сообщалось, что в результате аварии три человека пострадали и один от полученных травм скончался на месте. Позже число жертв аварии увеличилось до двух.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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