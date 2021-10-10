Число погибших в ДТП с Ксенией Собчак выросло до двух

После ДТП, которое, по предварительным данным, произошло по вине водителя Ксении Собчак, вылетевшего на встречную полосу, скончался ещё один человек. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Погибшей оказалась 29-летняя пассажирка автомобиля "Фольксваген", в который врезался "мерседес" Собчак. Девушка скончалась в больнице.