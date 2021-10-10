Число погибших в ДТП с Ксенией Собчак выросло до двух
Ранее сообщалось, что 35-летняя пассажирка второй машины погибла на месте.
Скриншот из видео © t.me / SHOT
После ДТП, которое, по предварительным данным, произошло по вине водителя Ксении Собчак, вылетевшего на встречную полосу, скончался ещё один человек. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Погибшей оказалась 29-летняя пассажирка автомобиля "Фольксваген", в который врезался "мерседес" Собчак. Девушка скончалась в больнице.
Напомним, Ксения Собчак попала в смертельное ДТП по дороге в Красную Поляну вечером 9 октября. Сообщалось, что в результате аварии три человека получили травмы разной степени тяжести и один пассажир скончался на месте. Прокуратура поставила на контроль расследование аварии. Представитель телеведущей отказался комментировать произошедшее.
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