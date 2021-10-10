НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Число погибших в ДТП с Ксенией Собчак выросло до двух

Ранее сообщалось, что 35-летняя пассажирка второй машины погибла на месте.

10 октября, 12:50

Скриншот из видео © t.me / SHOT

После ДТП, которое, по предварительным данным, произошло по вине водителя Ксении Собчак, вылетевшего на встречную полосу, скончался ещё один человек. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Погибшей оказалась 29-летняя пассажирка автомобиля "Фольксваген", в который врезался "мерседес" Собчак. Девушка скончалась в больнице.

Трое детей погибли и ещё двое пострадали в страшном ДТП в Подмосковье

Трое детей погибли и ещё двое пострадали в страшном ДТП в Подмосковье

Напомним, Ксения Собчак попала в смертельное ДТП по дороге в Красную Поляну вечером 9 октября. Сообщалось, что в результате аварии три человека получили травмы разной степени тяжести и один пассажир скончался на месте. Прокуратура поставила на контроль расследование аварии. Представитель телеведущей отказался комментировать произошедшее.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Я не подгоняла водителя, никто не подгонял": Собчак попыталась оправдаться за смертельное ДТП в Сочи с её участием

сегодня в 12:56

В Москве участники свадебного кортежа из шести авто устроили стрельбу

сегодня в 12:45

Прокуратура поставила на контроль расследование смертельного ДТП с Собчак

сегодня в 11:24

Канадец на протяжении пяти лет обманывал СМИ, притворяясь террористом

сегодня в 12:36

"Сделаю всё для победы своей страны": Бразилец Неймар заявил, что ЧМ в Катаре станет последним в его карьере

сегодня в 12:36

Новости партнеров

Layer 1