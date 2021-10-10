НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Канадец на протяжении пяти лет обманывал СМИ, притворяясь террористом

За это полиция потребовала выделить десять тысяч долларов, которые у него смогут изъять в случае повторения инцидента, однако тюрьмы обманщик избежал.

10 октября, 12:36
<p>Шехроз Чодри. Фото © <a href="https://www.nytimes.com/2020/12/18/world/middleeast/caliphate-chaudhry-hoax.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">New York Times</a></p>

Шехроз Чодри. Фото © New York Times

Житель Канады Шехроз Чодри признался на заседании суда Онтарио, что обманывал СМИ, выдумав историю о своём пребывании в Сирии в качестве террориста и палача ИГИЛ*, сообщает The New York Times.

Чодри начал публиковать в соцсетях фейковые сообщения в 2016 году, и новостные издания сразу обратили на него внимание. Под именем Абу Хузаифа Чодри мужчина оказался главным героем подкаста The Times Caliphate, а канадский премьер-министр Джастин Трюдо даже подвергся критике за то, что пустил в страну "убийцу".

В 2017 году Чодри вызвали на допрос, и он во всём признался. Однако ему удалось и дальше притворяться террористом: журналисты не проверяли его рассказы и использовали их в своих материалах. В прошлом году Чодри всё-таки арестовали за "мистификацию, связанную с терроризмом".

ФСБ накрыла ячейку террористов "Хизб ут-тахрир" в Москве и Подмосковье

ФСБ накрыла ячейку террористов "Хизб ут-тахрир" в Москве и Подмосковье

Выяснилось, что он никогда не был в Сирии и не занимался террористической деятельностью. Адвокат канадца уверял, что действия его подзащитного не несли злого умысла, но от Чодри потребовали выделить десять тысяч долларов, которые изымут в случае повторения инцидента. "Мистификатору" удалось избежать тюремного заключения.

Ранее Лайф сообщал, что в Анкаре был задержан боевик ИГИЛ с гражданством России. Террорист находился в розыске по линии Интерпола. При обыске у него были найдены рубли, доллары и турецкие лиры.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

СМИ: В Анкаре задержан боевик ИГИЛ с гражданством России

7 октября, 08:01

Индия и США намерены объединиться в борьбе против террористов

25 сентября, 07:30

Саакашвили назвал отношения с нардепом Украины Ясько историей большой любви

сегодня в 12:15

"Сделаю всё для победы своей страны": Бразилец Неймар заявил, что ЧМ в Катаре станет последним в его карьере

сегодня в 12:36

В ВОЗ заявили, что человечество прошло больше половины пути в борьбе с ковидом

сегодня в 12:31

Новости партнеров

Layer 1