Канадец на протяжении пяти лет обманывал СМИ, притворяясь террористом

Житель Канады Шехроз Чодри признался на заседании суда Онтарио, что обманывал СМИ, выдумав историю о своём пребывании в Сирии в качестве террориста и палача ИГИЛ*, сообщает The New York Times.

Чодри начал публиковать в соцсетях фейковые сообщения в 2016 году, и новостные издания сразу обратили на него внимание. Под именем Абу Хузаифа Чодри мужчина оказался главным героем подкаста The Times Caliphate, а канадский премьер-министр Джастин Трюдо даже подвергся критике за то, что пустил в страну "убийцу".

В 2017 году Чодри вызвали на допрос, и он во всём признался. Однако ему удалось и дальше притворяться террористом: журналисты не проверяли его рассказы и использовали их в своих материалах. В прошлом году Чодри всё-таки арестовали за "мистификацию, связанную с терроризмом".

Выяснилось, что он никогда не был в Сирии и не занимался террористической деятельностью. Адвокат канадца уверял, что действия его подзащитного не несли злого умысла, но от Чодри потребовали выделить десять тысяч долларов, которые изымут в случае повторения инцидента. "Мистификатору" удалось избежать тюремного заключения.

Ранее Лайф сообщал, что в Анкаре был задержан боевик ИГИЛ с гражданством России. Террорист находился в розыске по линии Интерпола. При обыске у него были найдены рубли, доллары и турецкие лиры.