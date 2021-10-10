В разбившемся в Татарстане самолёте находились жители семи регионов

"Уфа — шесть человек, из них двое живы, четверо погибли. Йошкар-Ола — один человек, выжил. Ульяновск — один человек, выжил. Удмуртия — три человека, один выжил, двое погибли. Татарстан — девять человек, все погибли. Кировская область — один человек, жив. Челябинск — один человек, погиб", — сказала она журналистам.