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В разбившемся в Татарстане самолёте находились жители семи регионов

В пресс-службе главы республики назвали число погибших и пострадавших из различных городов и областей.

10 октября, 12:21
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Жители Уфы, Йошкар-Олы, Ульяновска, Удмуртии, Кировской, Челябинской областей и Татарстана находились в потерпевшем крушение самолёте L-410. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"Уфа — шесть человек, из них двое живы, четверо погибли. Йошкар-Ола — один человек, выжил. Ульяновск — один человек, выжил. Удмуртия — три человека, один выжил, двое погибли. Татарстан — девять человек, все погибли. Кировская область — один человек, жив. Челябинск — один человек, погиб", — сказала она журналистам.

Глава Татарстана рассказал, что разбившийся L-410 при посадке задел крылом автомобиль

Глава Татарстана рассказал, что разбившийся L-410 при посадке задел крылом автомобиль

Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Сообщалось, что из-под обломков самолёта семь человек достали живыми, однако позже стало известно, что выжили шесть человек. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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