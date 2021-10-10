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Путин примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя"

Он будет проходить в московском Центральном выставочном зале "Манеж" с 13 по 15 октября.

10 октября, 12:13
<p>Фото © <a href="https://rusenergyweek.com/about/about-rew/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РЭН 2021</a></p>

Фото © РЭН 2021

Президент РФ Владимир Путин лично примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Форум будет проходить в московском Центральном выставочном зале "Манеж" с 13 по 15 октября. Пленарное заседание с участием российского лидера состоится в первый день.

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Ранее стало известно, что Путин планирует очно принять участие в заседании клуба "Валдай". В прошлом году президент подключился к заседанию дискуссионного клуба в режиме видеосвязи.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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