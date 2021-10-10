Путин примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя"

Президент РФ Владимир Путин лично примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Форум будет проходить в московском Центральном выставочном зале "Манеж" с 13 по 15 октября. Пленарное заседание с участием российского лидера состоится в первый день.