Путин примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя"
Он будет проходить в московском Центральном выставочном зале "Манеж" с 13 по 15 октября.
Фото © РЭН 2021
Президент РФ Владимир Путин лично примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Форум будет проходить в московском Центральном выставочном зале "Манеж" с 13 по 15 октября. Пленарное заседание с участием российского лидера состоится в первый день.
Ранее стало известно, что Путин планирует очно принять участие в заседании клуба "Валдай". В прошлом году президент подключился к заседанию дискуссионного клуба в режиме видеосвязи.
Комментариев: 0