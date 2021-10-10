Путин встретится с премьером Армении Пашиняном на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 12 октября, проведёт встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

В этот же день Путин запланировал общение с депутатами Госдумы VIII созыва. Отмечается, что в последний раз российский и армянский лидеры проводили встречу 7 июля, после внеочередных парламентских выборов в Армении.