Путин встретится с премьером Армении Пашиняном на следующей неделе
В этот же день пройдёт встреча президента России с депутатами нового созыва Госдумы.
Фото © Russian Presidential Press and Information Office / Handout / Anadolu Agency / Getty Images
Президент РФ Владимир Путин во вторник, 12 октября, проведёт встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
В этот же день Путин запланировал общение с депутатами Госдумы VIII созыва. Отмечается, что в последний раз российский и армянский лидеры проводили встречу 7 июля, после внеочередных парламентских выборов в Армении.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном "в любое время". В начале года они уже проводили переговоры в трёхстороннем формате при участии Владимира Путина.
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