Учёные назвали фактор, увеличивающий риск заражения ковидом в помещениях
Чтобы его контролировать, специалисты предложили использовать в офисах и учебных заведениях устройства, следящие за уровнем CO2.
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В хорошо проветриваемом, но шумном помещении человек с бессимптомным протеканием коронавируса может заразить от двух до четырёх человек. К таким результатам пришли британские учёные из Кембриджского университета, Имперского колледжа Лондона и Университета Лидса. Исследование было опубликовано в журнале Indoor and Built Environment.
Для эксперимента учёные построили модель распространения коронавируса в закрытом помещении. Они установили, что в хорошо вентилируемых офисах и классных комнатах, где находится небольшое количество людей и при этом один из них инфицирован, риск заражения достаточно низкий. Однако он возрастает, если люди начинают больше разговаривать или помещение плохо проветривается. Таким образом, учёные пришли к выводу, что сокращение количества человек в офисах и образовательных учреждениях в два раза может снизить риск передачи инфекции воздушно-капельным путём вчетверо.
По словам экспертов, людям сложно оценить влияние вентиляции на распространение вируса, так как воздушный поток невидим. Они предлагают использовать в закрытых пространствах устройства для измерения СО2. Так как при низкой вентиляции в помещении или высокой посещаемости содержание этого газа становится выше. Работодатели и учителя смогут по показателям устройства оценить уровень риска заражения ковидом и принять необходимые меры: проветрить помещение или изменить график работы.
Ранее специалист Минздрава объяснил, почему можно заразиться коронавирусом и в третий, и в четвёртый раз. Критическое снижение защитного титра антител происходит у человека уже через пять-шесть месяцев. А встреча с агрессивным штаммом "дельта" может "пробить" барьер даже раньше.
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