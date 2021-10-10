Учёные назвали фактор, увеличивающий риск заражения ковидом в помещениях

В хорошо проветриваемом, но шумном помещении человек с бессимптомным протеканием коронавируса может заразить от двух до четырёх человек. К таким результатам пришли британские учёные из Кембриджского университета, Имперского колледжа Лондона и Университета Лидса. Исследование было опубликовано в журнале Indoor and Built Environment.

Для эксперимента учёные построили модель распространения коронавируса в закрытом помещении. Они установили, что в хорошо вентилируемых офисах и классных комнатах, где находится небольшое количество людей и при этом один из них инфицирован, риск заражения достаточно низкий. Однако он возрастает, если люди начинают больше разговаривать или помещение плохо проветривается. Таким образом, учёные пришли к выводу, что сокращение количества человек в офисах и образовательных учреждениях в два раза может снизить риск передачи инфекции воздушно-капельным путём вчетверо.

По словам экспертов, людям сложно оценить влияние вентиляции на распространение вируса, так как воздушный поток невидим. Они предлагают использовать в закрытых пространствах устройства для измерения СО2. Так как при низкой вентиляции в помещении или высокой посещаемости содержание этого газа становится выше. Работодатели и учителя смогут по показателям устройства оценить уровень риска заражения ковидом и принять необходимые меры: проветрить помещение или изменить график работы.