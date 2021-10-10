За минувшие сутки в Подмосковье зафиксировали 2026 заразившихся ковидом
В абсолютном выражении прирост заболевших коронавирусом стал максимальным с 26 июля.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
В Московской области число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 2026 — до 465 215 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В абсолютном выражении прирост заболевших стал максимальным с 26 июля. Днём ранее количество пациентов с ковидом увеличилось на 1689 человек. За минувшие сутки скончалось шесть человек, 1265 пациентов выздоровели.
Ранее Лайф писал о том, в России пятый день подряд регистрируют более 900 смертей от коронавируса. Накануне был поставлен антирекорд по этому показателю — 968 летальных исходов.
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