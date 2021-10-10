Глава Татарстана рассказал, что разбившийся L-410 при посадке задел крылом автомобиль

Минниханов рассказал, что разбившийся L-410 при аварийной посадке задел крылом припаркованное авто. Видео © Пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл на место, где разбился самолёт L-410. По его словам, после взлёта унего отказал один из двигателей, в результате чего экипажу пришлось совершать вынужденную посадку на неподготовленную площадку.

"В 9:05 самолёт взлетел. На высоте 70 метров пилоты доложили, что один левый двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку. Полёт длился недолго. Они уходили, так как впереди были населённые пункты. Уходили налево. Шли на посадку, но, видать, высота не позволила. В этом месте, где мы стоим, стоял автомобиль "Газель", крылом они задели, летательный аппарат перевернулся — и случилась трагедия", — сказал он.