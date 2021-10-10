Глава Татарстана рассказал, что разбившийся L-410 при посадке задел крылом автомобиль
Минниханов прибыл на место трагедии и привёл имеющиеся у него данные об обстоятельствах инцидента.
Минниханов рассказал, что разбившийся L-410 при аварийной посадке задел крылом припаркованное авто. Видео © Пресс-служба президента Татарстана
Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл на место, где разбился самолёт L-410. По его словам, после взлёта унего отказал один из двигателей, в результате чего экипажу пришлось совершать вынужденную посадку на неподготовленную площадку.
"В 9:05 самолёт взлетел. На высоте 70 метров пилоты доложили, что один левый двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку. Полёт длился недолго. Они уходили, так как впереди были населённые пункты. Уходили налево. Шли на посадку, но, видать, высота не позволила. В этом месте, где мы стоим, стоял автомобиль "Газель", крылом они задели, летательный аппарат перевернулся — и случилась трагедия", — сказал он.
Он отметил, что службы спасения сделали всё возможное для помощи пострадавшим. Все, кто остался жив, находятся в больницах. Что касается погибших, Минниханов заявил, что их семьям будет оказана материальная поддержка и помощь в транспортировке тел.
Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Сообщалось, что из-под обломков самолёта семь человек достали живыми, однако позже стало известно, что выжили шесть человек. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.
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