В Татарстане объявили 11 октября днём траура в связи с крушением самолёта L-410
Такое решение принял глава республики на совещании штаба, сформированного на месте происшествия в Мензелинске.
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В Татарстане 11 октября объявлено днём траура по погибшим в катастрофе с самолётом L-410 у Мензелинска. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
"На совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске, президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днём траура", — сказала она.
Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Сообщалось, что из-под обломков самолёта семь человек достали живыми, однако позже стало известно, что выжили шесть человек. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.
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