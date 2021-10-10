В Татарстане объявили 11 октября днём траура в связи с крушением самолёта L-410

В Татарстане 11 октября объявлено днём траура по погибшим в катастрофе с самолётом L-410 у Мензелинска. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

"На совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске, президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днём траура", — сказала она.