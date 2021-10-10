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В Татарстане объявили 11 октября днём траура в связи с крушением самолёта L-410

Такое решение принял глава республики на совещании штаба, сформированного на месте происшествия в Мензелинске.

10 октября, 10:12
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Татарстане 11 октября объявлено днём траура по погибшим в катастрофе с самолётом L-410 у Мензелинска. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

"На совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске, президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днём траура", — сказала она.

Прокуратура организовала проверку по факту крушения L-410 в Татарстане

Прокуратура организовала проверку по факту крушения L-410 в Татарстане

Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Сообщалось, что из-под обломков самолёта семь человек достали живыми, однако позже стало известно, что выжили шесть человек. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.

Парашютист, погибший при крушении самолёта в Татарстане, летел на свой первый прыжок

Парашютист, погибший при крушении самолёта в Татарстане, летел на свой первый прыжок

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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