Учёный рассказал, когда на российских прилавках может появиться еда-антидепрессант

Национальная технологическая инициатива (НТИ) при участии Минпромторга РФ и Минздрава занимается разработкой синтетической и "клеточной" еды, с помощью которой человек сможет улучшить своё психоэмоциональное состояние и выйти из депрессии. Такая пища появится в России до 2035 года, считает ведущий эксперт рабочей группы FoodNet НТИ Михаил Чарный.

"Некоторые аминокислоты, которые мы употребляем вместе с пищей, оказывают большое влияние на наше психоэмоциональное состояние и настроение. Например, лизин, метионин, триптофан. Мы можем искусственно отрегулировать аминокислотный состав нашей пищи микробиологическим способом, а именно выращивая клетки с соответствующим соотношением аминокислот", — пояснил эксперт в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что данные аминокислоты в растительной пище содержатся в очень малом количестве. Самый богатый метионином продукт — это бразильский орех, но он недоступен большому количеству россиян, так как стоит недёшево и продаётся далеко не во всех населённых пунктах. К тому же в нём содержится много жирных кислот, поэтому избыточное употребление этого ореха может привести не только к улучшению настроения, но и к множеству проблем.

По словам Чарного, синтетическая еда будет продаваться в обычных продуктовых магазинах в виде коктейлей, гелей, салатов и снеков, а её цена будет сопоставима со стоимостью спортивных БАДов. Такие товары можно будет приобретать без специальных рецептов, так как они в основном будут состоять из привычных человеческому организму аминокислот, но в малых концентрациях. Специалист подчеркнул, что риска передозировки не будет. Также Чарный рассказал, что к 2035 году у россиян появится персональный медицинский профиль, где помимо прочего будет фиксироваться аминокислотный баланс организма. На основе этих данных система сможет предложить пользователю персонализированное питание.