В Китае сделали более 2,22 миллиарда прививок от коронавируса
А в сентябре власти страны сообщили, что полностью завершили процесс вакцинации 1,047 миллиарда жителей.
Фото © Pexels
В ходе кампании массовой вакцинации населения Китая было сделано свыше 2,22 миллиарда прививок от коронавируса. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Согласно данным на 9 октября, опубликованным на сайте ведомства, жители страны сделали 2 220 128 000 прививок от коронавируса. Население Китая составляет 1,41 миллиарда человек, а 29 сентября власти Китая сообщили о том, что в стране полностью вакцинированы 1,047 миллиарда.
Вакцинация среди приоритетных групп в Китае началась 15 декабря 2020 года. Медики применяют четыре вакцины китайского производства, которые получили одобрение для выхода на внутренний рынок. Ещё три препарата получили разрешение на экстренное использование.
В июне 2021 года в Китае сделали более миллиарда прививок от коронавируса, к этому времени планировалось привить примерно 560 миллионов человек. Тогда же китайский эпидемиолог Шао Имин заявил, что для выработки коллективного иммунитета необходимо полностью привить 80–85% жителей страны.
Комментариев: 0