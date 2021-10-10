В Китае сделали более 2,22 миллиарда прививок от коронавируса

В ходе кампании массовой вакцинации населения Китая было сделано свыше 2,22 миллиарда прививок от коронавируса. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно данным на 9 октября, опубликованным на сайте ведомства, жители страны сделали 2 220 128 000 прививок от коронавируса. Население Китая составляет 1,41 миллиарда человек, а 29 сентября власти Китая сообщили о том, что в стране полностью вакцинированы 1,047 миллиарда.

Вакцинация среди приоритетных групп в Китае началась 15 декабря 2020 года. Медики применяют четыре вакцины китайского производства, которые получили одобрение для выхода на внутренний рынок. Ещё три препарата получили разрешение на экстренное использование.