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Россиян предупредили о резком росте цен на духи и декоративную косметику

По словам эксперта, стоимость вина и пива в розничных магазинах также может увеличиться.

10 октября, 10:01
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В российских розничных магазинах духи, туалетная вода и прочая декоративная косметика могут резко подорожать более чем на 50%. Об этом рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

По её словам, стоимость вырастет, если российское правительство в ответ на ограничения ЕС по поставкам стали повысит пошлины на импорт косметических товаров из Европы. Она отметила, что также рассматривается увеличение размера денежных сборов на ввоз в страну вина и пива.

"Нужно отметить, что повышение пошлин направлено в первую очередь против европейских стран, для которых алкогольная продукция и парфюмерия являются одними из основных статей экспорта. Если говорить о роли этих товаров для отечественных потребителей, то это не социально значимые товары, но пользующиеся высоким спросом. Запретительные пошлины могут достигать любых значений. Вплоть до того, что ввозить товар в страну будет бессмысленно", — рассказала Долгова агентству "Прайм".

Эксперт объяснил причину роста цен на продукты по всему миру

Эксперт объяснил причину роста цен на продукты по всему миру

Ранее в Минпромторге заявили об отсутствии предпосылок для введения экспортных пошлин на металлы в 2022 году. При этом, по словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, действующие ограничения не будут пересматриваться до конца года.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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