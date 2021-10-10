Россиян предупредили о резком росте цен на духи и декоративную косметику

В российских розничных магазинах духи, туалетная вода и прочая декоративная косметика могут резко подорожать более чем на 50%. Об этом рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

По её словам, стоимость вырастет, если российское правительство в ответ на ограничения ЕС по поставкам стали повысит пошлины на импорт косметических товаров из Европы. Она отметила, что также рассматривается увеличение размера денежных сборов на ввоз в страну вина и пива.

"Нужно отметить, что повышение пошлин направлено в первую очередь против европейских стран, для которых алкогольная продукция и парфюмерия являются одними из основных статей экспорта. Если говорить о роли этих товаров для отечественных потребителей, то это не социально значимые товары, но пользующиеся высоким спросом. Запретительные пошлины могут достигать любых значений. Вплоть до того, что ввозить товар в страну будет бессмысленно", — рассказала Долгова агентству "Прайм".