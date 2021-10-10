Во Франции задержали лётчика, который собирался протаранить Нотр-Дам

Сотрудники полиции в Париже нашли и задержали бывшего лётчика гражданской авиации, которого заподозрили в намерении врезаться на самолёте в собор Парижской Богоматери.

По данным телеканала CNews, 50-летний мужчина ранее работал в авиакомпаниях Air Tahiti, Air Liberty и Royal Fly. Выяснилось, что в последние годы он впал в депрессию. Первый тревожный сигнал стражам порядка в городе Андай подали родственники, а потом и сам лётчик признался, что "скоро самолёт врежется в Нотр-Дам". Тогда же выяснилось, что мужчина с таким нестабильным психическим состоянием был владельцем лёгкого туристического самолёта Cessna.

Бывшего лётчика в итоге нашли в Париже с помощью геолокации его мобильного телефона. Он гулял рядом с крупным собором Сен-Сюльпис, который после пожара в Нотр-Даме выполняет функции кафедрального. Отмечается, что мужчина был пьян. Медики назначили ему ряд экспертиз.