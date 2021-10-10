Военный лётчик объяснил, почему парашютисты не выпрыгнули с падающего L-410

Потерпевший крушение в Татарстане L-410 находился в режиме набора высоты, расстояние до земли было слишком маленьким, чтобы пассажиры могли выполнить прыжок с парашютом, к тому же многие из них были просто не готовы к этому, сообщил заслуженный военный лётчик России Владимир Попов.

Он также добавил, что некоторые парашюты не подходят для прыжков с небольшой высоты, для открытия им требуется минимально 300–500 метров. По его мнению, причина крушения связана с отказом авиационной техники. Эксперт подчеркнул, что год выпуска судна в данном случае не играет большой роли.

"Что-то связано было с топливной автоматикой или с регулировкой двигателей, поскольку самолёт, выполняя набор высоты, не смог это сделать, по технологической карте отработанных действий. Следовательно, потеря высоты. Лётчикам пришлось выполнять посадку прямо перед собой. Они понимали, что набор высоты невозможен. Действия лётчиков были грамотными", — отметил Попов в беседе с телеканалом "360".

При этом он добавил, что ему остаётся непонятным выбор места пилотов для посадки. По мнению эксперта, оно было достаточно критичным для благоприятного приземления. В интервью лётчик также объяснил, что при крушении не произошло возгорания, так как самолёты для парашютных прыжков полностью не заправляют.