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Военный лётчик объяснил, почему парашютисты не выпрыгнули с падающего L-410

Эксперт подчеркнул, что 1987 год выпуска воздушного судна при крушении не сыграл большой роли.

10 октября, 10:19
<p>Фото ©<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Let_L-410_Turbolet#/media/File:L410_UVP-E20.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>ТАСС / Лысцева Марина</p>

Фото © ТАСС / Лысцева Марина

Потерпевший крушение в Татарстане L-410 находился в режиме набора высоты, расстояние до земли было слишком маленьким, чтобы пассажиры могли выполнить прыжок с парашютом, к тому же многие из них были просто не готовы к этому, сообщил заслуженный военный лётчик России Владимир Попов.

Он также добавил, что некоторые парашюты не подходят для прыжков с небольшой высоты, для открытия им требуется минимально 300–500 метров. По его мнению, причина крушения связана с отказом авиационной техники. Эксперт подчеркнул, что год выпуска судна в данном случае не играет большой роли.

Выживший парашютист заявил, что рухнувший L-410 не мог набрать высоту

Выживший парашютист заявил, что рухнувший L-410 не мог набрать высоту

"Что-то связано было с топливной автоматикой или с регулировкой двигателей, поскольку самолёт, выполняя набор высоты, не смог это сделать, по технологической карте отработанных действий. Следовательно, потеря высоты. Лётчикам пришлось выполнять посадку прямо перед собой. Они понимали, что набор высоты невозможен. Действия лётчиков были грамотными", — отметил Попов в беседе с телеканалом "360".

При этом он добавил, что ему остаётся непонятным выбор места пилотов для посадки. По мнению эксперта, оно было достаточно критичным для благоприятного приземления. В интервью лётчик также объяснил, что при крушении не произошло возгорания, так как самолёты для парашютных прыжков полностью не заправляют.

"Во-первых, потому что нет необходимости. Во-вторых, он летает в районе аэродрома только. Это взлёт-посадка, набор высоты, десантирование парашютистов и опять посадка", — предположил Попов.

Парашютист, погибший при крушении самолёта в Татарстане, летел на свой первый прыжок

Парашютист, погибший при крушении самолёта в Татарстане, летел на свой первый прыжок

Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна. К настоящему моменту спасательные работы на месте крушения завершены.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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