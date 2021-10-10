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Ксения Собчак попала в смертельное ДТП по дороге в Красную Поляну

В результате аварии три человека пострадали и один от полученных травм скончался на месте.

10 октября, 10:28
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Фото © Instagram / xenia_sobchak

Ксения Собчак попала в смертельное ДТП. Видео © t.me / SHOT

Вечером 9 октября телеведущая Ксения Собчак попала в смертельное ДТП по дороге в Красную Поляну. Её "мерседес" вылетел на встречную полосу и столкнулся с иномаркой, сообщает издание Readovka.

28-летний водитель "фольксвагена" и один пассажир получили травмы, ещё одна находившаяся в салоне 35-летняя женщина скончалась на месте. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Собчак, совершивший опасный манёвр. Уточняется, что телеведущая не получила серьёзных травм и отказалась от медицинской помощи.

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Ранее пьяный москвич на BMW насмерть сбил вышедшего за аварийным знаком водителя. На фотографиях с места происшествия видно, что треть "ниссана" превратилась в груду обломков.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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