Ксения Собчак попала в смертельное ДТП. Видео © t.me / SHOT

Вечером 9 октября телеведущая Ксения Собчак попала в смертельное ДТП по дороге в Красную Поляну. Её "мерседес" вылетел на встречную полосу и столкнулся с иномаркой, сообщает издание Readovka.

28-летний водитель "фольксвагена" и один пассажир получили травмы, ещё одна находившаяся в салоне 35-летняя женщина скончалась на месте. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Собчак, совершивший опасный манёвр. Уточняется, что телеведущая не получила серьёзных травм и отказалась от медицинской помощи.