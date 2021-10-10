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В Воронеже большинство школьников уйдут на дистанционное обучение

Пока такой формат занятий вводится на две недели, если ситуация с коронавирусом в регионе не ухудшится.

10 октября, 11:50
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Всех школьников Воронежа, кроме учеников младших классов и выпускников девятых и одиннадцатых классов с 11 октября переведут на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Воронежской области по итогам заседания регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

"С понедельника, 11 октября, учащиеся пятых-восьмых и десятых классов всех школ Воронежа перейдут на формат дистанционного обучения. Дистанционное обучение продлится до воскресенья, 24 октября. С понедельника, 25 октября, все школьники отправятся на каникулы", — говорится в сообщении.

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В пресс-службе уточнили, что осенние каникулы продлятся с 25 октября по 3 ноября, но к учёбе дети вернутся только после ноябрьских праздников, 8 ноября.

Ранее Лайф писал о том, что Минпросвещения РФ не планирует массово закрывать школы из-за ковида. Решение о карантине в учебных заведениях принимает каждый регион отдельно исходя из эпидемиологической ситуации.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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