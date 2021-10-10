ДОСААФ приостановил полёты всех L-410 после трагедии в Татарстане

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) приняло решение приостановить полёты воздушных судов типа L-410 до выяснения причин произошедшего крушения в Татарстане.

"По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полёты самолётов типа L-410 приостановлены до окончания расследования", — цитирует ТАСС сообщение ДОСААФ.