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ДОСААФ приостановил полёты всех L-410 после трагедии в Татарстане

Там отметили, что причиной авиаинцидента могла стать техническая поломка воздушного судна.

10 октября, 11:45
<p>Фото © Telegram /<a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Фото © Telegram / SHOT

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) приняло решение приостановить полёты воздушных судов типа L-410 до выяснения причин произошедшего крушения в Татарстане.

"По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полёты самолётов типа L-410 приостановлены до окончания расследования", — цитирует ТАСС сообщение ДОСААФ.

В организации отметили, что данное решение принято в связи с тем, что причиной авиаинцидента могла стать техническая неисправность.

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Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Сообщалось, что из-под обломков самолёта семь человек достали живыми, однако позже стало известно, что выжили шесть человек. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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