ДОСААФ приостановил полёты всех L-410 после трагедии в Татарстане
Там отметили, что причиной авиаинцидента могла стать техническая поломка воздушного судна.
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Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) приняло решение приостановить полёты воздушных судов типа L-410 до выяснения причин произошедшего крушения в Татарстане.
"По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полёты самолётов типа L-410 приостановлены до окончания расследования", — цитирует ТАСС сообщение ДОСААФ.
В организации отметили, что данное решение принято в связи с тем, что причиной авиаинцидента могла стать техническая неисправность.
Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Сообщалось, что из-под обломков самолёта семь человек достали живыми, однако позже стало известно, что выжили шесть человек. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.
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