В Йемене возле кортежа с главой Минсельхоза страны взорвался автомобиль
В результате происшествия погибло четыре человека. Среди чиновников пострадавших нет.
Фото © Stringer / Anadolu Agency / Getty Images
В центре города Аден (юг Йемена) произошёл взрыв заминированного автомобиля, по меньшей мере четыре человека погибли. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
По предварительной информации, взрыв был направлен в сторону кортежа автомобилей с представителями городских властей. Никто из чиновников не пострадал. В автоколонне ехали глава Адена и министр сельского хозяйства Йемена. Предположительно, целью был непосредственно глава города. Власти официальных комментариев по этому поводу пока не давали.
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Ранее Лайф писал о том, что более ста человек погибли при взрыве в мечети в Афганистане. Атака была совершена, когда люди собирались на молитву. По предварительным данным, террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство.
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