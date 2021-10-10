В Йемене возле кортежа с главой Минсельхоза страны взорвался автомобиль

В центре города Аден (юг Йемена) произошёл взрыв заминированного автомобиля, по меньшей мере четыре человека погибли. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По предварительной информации, взрыв был направлен в сторону кортежа автомобилей с представителями городских властей. Никто из чиновников не пострадал. В автоколонне ехали глава Адена и министр сельского хозяйства Йемена. Предположительно, целью был непосредственно глава города. Власти официальных комментариев по этому поводу пока не давали.