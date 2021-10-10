СК возбудил уголовное дело после крушения L-410 в Татарстане
Воздушное судно совершило аварийную посадку около 9 часов утра. На борту находилось 22 человека.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта L-410 в Татарстане, в котором погибло 16 человек и 6 пострадали. Об этом заявили в пресс-службе СК.
"В 384-м военном следственном отделе Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна. К настоящему моменту спасательные работы на месте крушения завершены.
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