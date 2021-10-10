Заслуженный лётчик РФ допустил, что упавший в Татарстане L-410 могли не заправить
По его словам, такие случаи уже были, но сейчас лучше дождаться официальных выводов комиссии.
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Заслуженный лётчик СССР, экс-заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов прокомментировал крушение L-410. В беседе с kp.ru он назвал самолёт надёжным, но отметил, что отечественные Ан-2, Ан-24 и Ан-26 имеют лучшую репутацию.
"Конечно, наши Ан-24 и Ан-26. Плохих самолётов тысячами не выпускают. К сожалению, Россия забросила этот проект и никак его не модифицирует", — пояснил лётчик, отвечая на вопрос, какие самолёты лучше.
По мнению Смирнова, экипаж мог совершить вынужденную посадку из-за отказа обоих двигателей. Такое может случиться ввиду проблем с качеством авиатоплива или из-за его отсутствия, добавил он.
"Забыли заправить — были и такие случаи. В любом случае, чтобы точно поставить "диагноз", нужно дождаться выводов комиссии", — заключил эксперт.
Ранее Лайф выяснял, почему самолёты L-410 продолжают падать. Печальная статистика малой авиации снова пополняется. За 2021 год произошли три трагедии, связанные с самолётом L-410. 19 июня самолёт совершил жёсткую посадку у деревни Журавлево в Кемеровской области, 12 сентября этого же года произошла ещё одна катастрофа с L-410 в Иркутской области. А утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна. По данным Лайфа, из-под обломков живыми достали шесть человек.
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