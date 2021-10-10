Заслуженный лётчик РФ допустил, что упавший в Татарстане L-410 могли не заправить

Заслуженный лётчик СССР, экс-заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов прокомментировал крушение L-410. В беседе с kp.ru он назвал самолёт надёжным, но отметил, что отечественные Ан-2, Ан-24 и Ан-26 имеют лучшую репутацию.

"Конечно, наши Ан-24 и Ан-26. Плохих самолётов тысячами не выпускают. К сожалению, Россия забросила этот проект и никак его не модифицирует", — пояснил лётчик, отвечая на вопрос, какие самолёты лучше.

По мнению Смирнова, экипаж мог совершить вынужденную посадку из-за отказа обоих двигателей. Такое может случиться ввиду проблем с качеством авиатоплива или из-за его отсутствия, добавил он.