Президента Чехии Земана снова госпитализировали
Более подробной информации о состоянии лидера страны пока нет.
Фото © Lukas Kabon / Anadolu Agency via Getty Images
Президент Чехии Милош Земан попал в больницу. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря госпиталя.
Скорая помощь забрала главу республики вскоре после того, как он провёл встречу с премьер-министром страны Андреем Бабишем. Журналисты добавили, что Земан чувствует себя неважно последние несколько недель. При этом не уточняется, что именно с президентом.
Напомним, менее месяца назад чешского президента уже госпитализировали. От чего лечили политика, официально не сообщалось, однако давно известно, что он страдает невропатией ног. А в конце лета Лайф сообщал о госпитализации 84-летнего экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, причём это уже не первый раз за год, когда политик был вынужден обратиться за помощью к врачам.
Комментариев: 0