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Президента Чехии Земана снова госпитализировали

Более подробной информации о состоянии лидера страны пока нет.

10 октября, 10:49

Фото © Lukas Kabon / Anadolu Agency via Getty Images

Президент Чехии Милош Земан попал в больницу. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря госпиталя.

Скорая помощь забрала главу республики вскоре после того, как он провёл встречу с премьер-министром страны Андреем Бабишем. Журналисты добавили, что Земан чувствует себя неважно последние несколько недель. При этом не уточняется, что именно с президентом.

Глава Европарламента Давид Сассоли госпитализирован с пневмонией

Глава Европарламента Давид Сассоли госпитализирован с пневмонией

Напомним, менее месяца назад чешского президента уже госпитализировали. От чего лечили политика, официально не сообщалось, однако давно известно, что он страдает невропатией ног. А в конце лета Лайф сообщал о госпитализации 84-летнего экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, причём это уже не первый раз за год, когда политик был вынужден обратиться за помощью к врачам.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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