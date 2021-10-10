Президента Чехии Земана снова госпитализировали

Скорая помощь забрала главу республики вскоре после того, как он провёл встречу с премьер-министром страны Андреем Бабишем. Журналисты добавили, что Земан чувствует себя неважно последние несколько недель. При этом не уточняется, что именно с президентом.

Напомним, менее месяца назад чешского президента уже госпитализировали. От чего лечили политика, официально не сообщалось, однако давно известно, что он страдает невропатией ног. А в конце лета Лайф сообщал о госпитализации 84-летнего экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, причём это уже не первый раз за год, когда политик был вынужден обратиться за помощью к врачам.