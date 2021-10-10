Инструктор аэроклуба объяснил, что спасло выживших в крушении L-410 парашютистов
Он также подчеркнул, что после сообщения о происшествии оперативные службы сработали очень быстро.
Фото © Instagram / skydive_menzelinsk
Выжить после жёсткой посадки в татарском Мензелинске удалось только парашютистам в хвостовой части самолёта L-410, сообщил инструктор мензелинского аэроклуба Олег Шипоров.
"Шестеро выживших находились в хвостовой части, там один парашютист даже синяками обошёлся, сам вышел из самолёта. У нас все парашютисты во время взлёта и посадки сидят в шлемах. Это правило до высоты 500 метров. И на посадке даже при штатной ситуации <...> все сидят в шлемах, это правило", — цитирует инструктора ТАСС.
Шипоров также подчеркнул, что оперативные службы сработали очень быстро после сообщения о происшествии.
Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Сообщалось, что из-под обломков самолёта семь человек достали живыми, но позже стало известно, что выжили шестеро. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.
Комментариев: 0