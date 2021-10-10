НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Инструктор аэроклуба объяснил, что спасло выживших в крушении L-410 парашютистов

Он также подчеркнул, что после сообщения о происшествии оперативные службы сработали очень быстро.

10 октября, 11:14
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/skydive_menzelinsk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">skydive_menzelinsk</a></p>

Фото © Instagram / skydive_menzelinsk

Выжить после жёсткой посадки в татарском Мензелинске удалось только парашютистам в хвостовой части самолёта L-410, сообщил инструктор мензелинского аэроклуба Олег Шипоров.

"Шестеро выживших находились в хвостовой части, там один парашютист даже синяками обошёлся, сам вышел из самолёта. У нас все парашютисты во время взлёта и посадки сидят в шлемах. Это правило до высоты 500 метров. И на посадке даже при штатной ситуации <...> все сидят в шлемах, это правило", — цитирует инструктора ТАСС.

Шипоров также подчеркнул, что оперативные службы сработали очень быстро после сообщения о происшествии.

Парашютист, погибший при крушении самолёта в Татарстане, летел на свой первый прыжок

Парашютист, погибший при крушении самолёта в Татарстане, летел на свой первый прыжок

Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Сообщалось, что из-под обломков самолёта семь человек достали живыми, но позже стало известно, что выжили шестеро. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

СК возбудил уголовное дело после крушения L-410 в Татарстане

сегодня в 11:05

Заслуженный лётчик РФ допустил, что упавший в Татарстане L-410 могли не заправить

сегодня в 10:57

В Йемене возле кортежа с главой Минсельхоза страны взорвался автомобиль

сегодня в 11:16

"Скольких они погубили": Тимановская рассказала, как Белорусская федерация лёгкой атлетики "пропихивала" людей в сборные

сегодня в 11:03

"Надругательство и позор" или "крутой поединок": Эксперты оценили легендарный бой Джигурда – Милонов

сегодня в 11:06

Новости партнеров

Layer 1