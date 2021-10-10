Инструктор аэроклуба объяснил, что спасло выживших в крушении L-410 парашютистов

"Шестеро выживших находились в хвостовой части, там один парашютист даже синяками обошёлся, сам вышел из самолёта. У нас все парашютисты во время взлёта и посадки сидят в шлемах. Это правило до высоты 500 метров. И на посадке даже при штатной ситуации <...> все сидят в шлемах, это правило", — цитирует инструктора ТАСС.