Большой театр отменил показ оперы "Садко" после гибели актёра на сцене

Большой театр отменил показ оперы "Садко", который должен был состояться сегодня, 10 октября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Такое решение связано с гибелью актёра Евгения Кулеша.

Напомним, трагедия произошла накануне, через несколько минут после начала оперы "Садко". По предварительной информации, опускающаяся декорация ударила актёра по голове. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Погибшим оказался 38-летний актёр миманса Евгений Кулеш.