Большой театр отменил показ оперы "Садко" после гибели актёра на сцене
Администрация принесла извинения и пообещала вернуть деньги за билеты. Там оказывают полное содействие сотрудникам правоохранительных органов.
Фото © Большой театр
Большой театр отменил показ оперы "Садко", который должен был состояться сегодня, 10 октября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Такое решение связано с гибелью актёра Евгения Кулеша.
"Большой театр принял решение отменить спектакль "Садко" 10 октября. Большой театр приносит извинения. Билеты подлежат возврату в кассы", — рассказали в театре.
В учреждении подтвердили факт смерти актёра при смене декораций в начале показа оперы. Администрация оказывает содействие следствию.
Напомним, трагедия произошла накануне, через несколько минут после начала оперы "Садко". По предварительной информации, опускающаяся декорация ударила актёра по голове. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Погибшим оказался 38-летний актёр миманса Евгений Кулеш.
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