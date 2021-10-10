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Большой театр отменил показ оперы "Садко" после гибели актёра на сцене

Администрация принесла извинения и пообещала вернуть деньги за билеты. Там оказывают полное содействие сотрудникам правоохранительных органов.

10 октября, 11:38
<p>Фото © <a href="https://bolshoi.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Большой театр</a></p>

Фото © Большой театр

Большой театр отменил показ оперы "Садко", который должен был состояться сегодня, 10 октября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Такое решение связано с гибелью актёра Евгения Кулеша.

"Большой театр принял решение отменить спектакль "Садко" 10 октября. Большой театр приносит извинения. Билеты подлежат возврату в кассы", — рассказали в театре.

В учреждении подтвердили факт смерти актёра при смене декораций в начале показа оперы. Администрация оказывает содействие следствию.

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Напомним, трагедия произошла накануне, через несколько минут после начала оперы "Садко". По предварительной информации, опускающаяся декорация ударила актёра по голове. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Погибшим оказался 38-летний актёр миманса Евгений Кулеш.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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