Прокуратура поставила на контроль расследование смертельного ДТП с Собчак

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования смертельного ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства в Краснодарском крае.

"Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека), возбуждённого по факту ДТП, произошедшего 9 октября 2021 года на сочинской автодороге "Адлер — Альпика-сервис", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, "фольксваген" в результате аварии по инерции столкнулся с микроавтобусом, однако никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал. Коммерческий директор Собчак отказался комментировать аварию, заявив, что он не в курсе произошедшего.