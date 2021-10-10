Прокуратура поставила на контроль расследование смертельного ДТП с Собчак
Представитель телеведущей отказался комментировать аварию, в результате которой погиб один человек.
Фото © Instagram / xenia_sobchak
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования смертельного ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства в Краснодарском крае.
"Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека), возбуждённого по факту ДТП, произошедшего 9 октября 2021 года на сочинской автодороге "Адлер — Альпика-сервис", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, "фольксваген" в результате аварии по инерции столкнулся с микроавтобусом, однако никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал. Коммерческий директор Собчак отказался комментировать аварию, заявив, что он не в курсе произошедшего.
Напомним, ДТП с участием телеведущей произошло 9 октября по дороге в Красную Поляну. "Мерседес" звезды допустил лобовое столкновение с "фольксвагеном", одна из пассажирок которого скончалась на месте. Сама Собчак практически не пострадала.
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