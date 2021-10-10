НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Прокуратура поставила на контроль расследование смертельного ДТП с Собчак

Представитель телеведущей отказался комментировать аварию, в результате которой погиб один человек.

10 октября, 11:24
4572

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования смертельного ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства в Краснодарском крае.

"Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека), возбуждённого по факту ДТП, произошедшего 9 октября 2021 года на сочинской автодороге "Адлер — Альпика-сервис",говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, "фольксваген" в результате аварии по инерции столкнулся с микроавтобусом, однако никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал. Коммерческий директор Собчак отказался комментировать аварию, заявив, что он не в курсе произошедшего.

Трое детей погибли и ещё двое пострадали в страшном ДТП в Подмосковье

Трое детей погибли и ещё двое пострадали в страшном ДТП в Подмосковье

Напомним, ДТП с участием телеведущей произошло 9 октября по дороге в Красную Поляну. "Мерседес" звезды допустил лобовое столкновение с "фольксвагеном", одна из пассажирок которого скончалась на месте. Сама Собчак практически не пострадала.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Ксения Собчак попала в смертельное ДТП по дороге в Красную Поляну

сегодня в 10:28

В Москве участники свадебного кортежа из шести авто устроили стрельбу

сегодня в 12:45

В Израиле в результате ДТП с двумя автобусами пострадало более 30 человек

сегодня в 09:20

Канадец на протяжении пяти лет обманывал СМИ, притворяясь террористом

сегодня в 12:36

"Сделаю всё для победы своей страны": Бразилец Неймар заявил, что ЧМ в Катаре станет последним в его карьере

сегодня в 12:36

Новости партнеров

Layer 1