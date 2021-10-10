Саакашвили назвал отношения с нардепом Украины Ясько историей большой любви
При этом политик подчеркнул, что сейчас вовлечён в гораздо более важную битву, чем личная жизнь, и намерен "бороться до победного".
Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о своих отношениях с депутатом Рады Елизаветой Ясько. Пост, в котором он поделился подробностями своей личной жизни, бывший лидер государства опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".
"На данный момент я вовлечён в гораздо более важную битву, чем моя личная жизнь. Однако, поскольку эта часть моей жизни также является областью интересов и по этой теме был задан ряд вопросов, я хочу вам ответить — все мои прошлые отношения закончились. Мы с Лизой долгое время назад связали наши жизни и уже много месяцев живём вместе как полноценные партнёры. Это история большой любви, и я чувствую себя счастливым человеком", — пишет Саакашвили.
Бывший президент также упомянул в сообщении свою законную супругу Сандру Рулофс и призвал всех проявить к ней уважение. Он подчеркнул, что относится к ней с добротой и благодарен за совместную жизнь.
Ранее украинские СМИ рассекретили беременность новой пассии Саакашвили. О личной жизни Ясько не распространялась до последнего, тщательно скрывая роман. Коллеги же в душу девушки не лезли и вели себя деликатно.
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