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В ВОЗ заявили, что человечество прошло больше половины пути в борьбе с ковидом

Там напомнили, что радоваться пока рано, ведь могут появиться новые варианты коронавируса SARS-CoV-2.

10 октября, 12:31

Фото © Shutterstock

Человечество прошло почти 60% пути в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

В беседе с газетой SonntagsBlick она сравнила пандемию с марафоном и отметила, что "мы скоро преодолеем 60 процентов маршрута". Однако, по её словам, до финишной черты ещё далеко. Медик напомнила, что впереди слишком много неизвестных и среди них — возможность неожиданного появления новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2.

Сваминатан обратила внимание также на значительный разрыв в охвате населения вакцинацией от ковида в разных странах. Например, в некоторых государствах вакцинированы уже 70–80% человек, а в Африке — меньше 4%. Чем дольше будет продолжаться такая ситуация, тем выше риск появления новых вариантов коронавируса, заключила представитель ВОЗ.

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Ранее Лайф писал, что инфекционист озвучил самое опасное время года для встречи с ковидом. По словам медика, особенно опасна такая ситуация для людей, которые ещё не привились. Он отметил, что многие россияне уже встречались с коронавирусом, но в условиях роста заболеваемости есть риск получить слишком большую дозу возбудителя CoViD-19.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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