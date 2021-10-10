В ВОЗ заявили, что человечество прошло больше половины пути в борьбе с ковидом

Человечество прошло почти 60% пути в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

В беседе с газетой SonntagsBlick она сравнила пандемию с марафоном и отметила, что "мы скоро преодолеем 60 процентов маршрута". Однако, по её словам, до финишной черты ещё далеко. Медик напомнила, что впереди слишком много неизвестных и среди них — возможность неожиданного появления новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2.

Сваминатан обратила внимание также на значительный разрыв в охвате населения вакцинацией от ковида в разных странах. Например, в некоторых государствах вакцинированы уже 70–80% человек, а в Африке — меньше 4%. Чем дольше будет продолжаться такая ситуация, тем выше риск появления новых вариантов коронавируса, заключила представитель ВОЗ.