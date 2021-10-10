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В Москве участники свадебного кортежа из шести авто устроили стрельбу

Под хлопки "салюта" машины мчались друг за другом, но вскоре праздник был омрачён сотрудниками правоохранительных органов.

10 октября, 12:45

Фото © LIFE

В Москве участники свадебного кортежа устроили стрельбу. Видео © LIFE

В Москве участники свадебного кортежа открыли стрельбу. Всего в колонне, которую они образовали, было шесть автомобилей, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По его данным, машины двигались друг за другом по Дмитровскому шоссе, а в районе дома № 86 пассажиры начали стрелять. "Салют" длился недолго — нарушителей задержали спустя несколько минут. Все обстоятельства и личности участников инцидента устанавливаются.

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Жених на Infiniti устроил стрельбу из свадебного кортежа в Питере и угодил с невестой в полицию

Ранее Лайф рассказывал, как участники свадебного кортежа в Иванове устроили дерзкую езду со стрельбой, но потом всё же извинились за свою выходку. Против них было возбуждено одно уголовное дело (за хулиганство с применением оружия) и три административных (за выезд на встречку, перевозку людей вне салона машины и нарушение пассажиром авто ПДД).

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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