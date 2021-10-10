В Питере водитель упал в Неву после того, как врезался в ограждение моста
Его попытались найти свидетели произошедшего, но поиски успехом не увенчались.
Скриншот из видео © Telegram / SHOT
В Петербурге мужчина врезался в ограждение моста, после чего упал в Неву. Видео © Telegram / SHOT
В Санкт-Петербурге мужчина врезался в отбойник Большеохтинского моста, после чего упал в Неву. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что водитель ехал на "ниве" по дороге, затем резко пересёк все полосы движения, выехал на встречку и влетел в ограждение. Мужчина вышел из машины, перешагнул отбойник, после чего внезапно упал в реку. Очевидцы наблюдали за ним несколько минут, пытаясь что-нибудь предпринять, но затем потеряли из виду. Пока поиски не увенчались успехом.
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