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В Питере водитель упал в Неву после того, как врезался в ограждение моста

Его попытались найти свидетели произошедшего, но поиски успехом не увенчались.

10 октября, 14:05

Скриншот из видео © Telegram / SHOT

В Петербурге мужчина врезался в ограждение моста, после чего упал в Неву. Видео © Telegram / SHOT

В Санкт-Петербурге мужчина врезался в отбойник Большеохтинского моста, после чего упал в Неву. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Сообщается, что водитель ехал на "ниве" по дороге, затем резко пересёк все полосы движения, выехал на встречку и влетел в ограждение. Мужчина вышел из машины, перешагнул отбойник, после чего внезапно упал в реку. Очевидцы наблюдали за ним несколько минут, пытаясь что-нибудь предпринять, но затем потеряли из виду. Пока поиски не увенчались успехом.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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