В США 14 человек пострадали и один погиб в результате стрельбы в баре
Полицейские работают на месте происшествия. По некоторой информации, нападавших было несколько.
Фото © Saint Paul Police Department
В городе Сент-Пол американского штата Миннесота произошла стрельба в местном баре. 15 человек пострадали, один из которых скончался. Как сообщают местные власти, погибшей оказалась 20-летняя девушка.
"Множество звонивших по номеру 911 отчаянно умоляли о помощи после того, как более десятка людей получили огнестрельные ранения, а одного ранили смертельно в баре в Сент-Поле рано утром в воскресенье", — сообщили в администрации Сент-Пола.
По предварительной версии, стрелков было несколько. Их мотивы пока не известны, опрашиваются свидетели произошедшего. Подозреваемых и задержанных пока нет. 14 пострадавших доставлены в больницы, их жизням ничего не угрожает.
Ранее две сотрудницы скончались в американском доме престарелых в результате стрельбы. Подозреваемого задержали.
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