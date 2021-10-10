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В США 14 человек пострадали и один погиб в результате стрельбы в баре

Полицейские работают на месте происшествия. По некоторой информации, нападавших было несколько.

10 октября, 13:54
<p>Фото © <a href="https://twitter.com/sppdmn/status/1447166241156829187" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Saint Paul Police Department</a></p>

Фото © Saint Paul Police Department

В городе Сент-Пол американского штата Миннесота произошла стрельба в местном баре. 15 человек пострадали, один из которых скончался. Как сообщают местные власти, погибшей оказалась 20-летняя девушка.

"Множество звонивших по номеру 911 отчаянно умоляли о помощи после того, как более десятка людей получили огнестрельные ранения, а одного ранили смертельно в баре в Сент-Поле рано утром в воскресенье", — сообщили в администрации Сент-Пола.

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По предварительной версии, стрелков было несколько. Их мотивы пока не известны, опрашиваются свидетели произошедшего. Подозреваемых и задержанных пока нет. 14 пострадавших доставлены в больницы, их жизням ничего не угрожает.

Ранее две сотрудницы скончались в американском доме престарелых в результате стрельбы. Подозреваемого задержали.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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