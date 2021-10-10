Продажи аудиокниг в России выросли более чем наполовину по сравнению с прошлым годом

Продажи аудиокниг достигли трети от всей цифровой литературы. По итогам первой половины 2021 года их продажи выросли на 55% по сравнению с прошлым годом (до 1,6 миллиарда рублей), сообщил в беседе с РБК гендиректор группы "Литрес" Сергей Анурьев.





По его словам, продажи аудиокниг активно росли в прошлом году во время самоизоляции, а после завершения локдауна темпы роста не замедлились. Он связывает это с тем, что читатели вновь стали чаще находиться в дороге, путешествовать и выходить из дома, а значит, чаще слушать аудиокниги.







Гендиректор Storytel Russia, другого крупного продавца электронной литературы, Борис Макаренков подчеркнул, что аудиокниги занимают примерно треть от рынка цифровых изданий. Он также допускает, что через год-полтора доля аудиокниг достигнет 50% в продажах всей цифровой литературы.









