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Продажи аудиокниг в России выросли более чем наполовину по сравнению с прошлым годом

Эксперты связывают это с тем, что после самоизоляции люди продолжили путешествовать и слушать любимые произведения.

10 октября, 13:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Продажи аудиокниг достигли трети от всей цифровой литературы. По итогам первой половины 2021 года их продажи выросли на 55% по сравнению с прошлым годом (до 1,6 миллиарда рублей), сообщил в беседе с РБК гендиректор группы "Литрес" Сергей Анурьев.

По его словам, продажи аудиокниг активно росли в прошлом году во время самоизоляции, а после завершения локдауна темпы роста не замедлились. Он связывает это с тем, что читатели вновь стали чаще находиться в дороге, путешествовать и выходить из дома, а значит, чаще слушать аудиокниги.


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Гендиректор Storytel Russia, другого крупного продавца электронной литературы, Борис Макаренков подчеркнул, что аудиокниги занимают примерно треть от рынка цифровых изданий. Он также допускает, что через год-полтора доля аудиокниг достигнет 50% в продажах всей цифровой литературы.




Ранее Лайф сообщал о том, что россияне бросились скупать аудиокниги и телевизоры на фоне глобального сбоя в работе соцсетей.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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