Москвичам рассказали, когда закончится бабье лето

Уже в среду тёплая погода в Москве сменится дождливой осенней, а температура опустится до плюс десяти градусов. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, на следующей неделе самые дождливые дни ожидаются в четверг и пятницу, выпадет около трети месячной нормы осадков. Затянувшееся бабье лето продлится до вторника включительно. В начале недели в дневное время воздух ещё сумеет прогреться до плюс 9–14 градусов, а дальше ситуация в атмосфере станет меняться.

"В среду с приближением атмосферного фронта, связывающего североатлантический и балканский циклоны, небо затянет многослойным облачным "пирогом", станет накрапывать мелкий дождь, суточные колебания температуры сократятся: ночью — не ниже плюс 4–6, днём — с трудом до плюс 10", — сообщил Тишковец, уточнив, что особенно заливать будет в четверг и пятницу.

Синоптик поделился прогнозом погоды на вторую половину октября. По его оценкам, значимых всплесков тепла и холода не ожидается, а температура воздуха будет в пределах нормы. В среднем это около минус 2–3 градусов в тёмное время суток, плюс 4–9 градусов после полудня. Количество осадков же увеличится до 120% от положенного.