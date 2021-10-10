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Москвичам рассказали, когда закончится бабье лето

Уже несколько дней погода радует жителей и гостей столицы ярким солнцем и относительно комфортной температурой.

10 октября, 13:17
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Уже в среду тёплая погода в Москве сменится дождливой осенней, а температура опустится до плюс десяти градусов. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, на следующей неделе самые дождливые дни ожидаются в четверг и пятницу, выпадет около трети месячной нормы осадков. Затянувшееся бабье лето продлится до вторника включительно. В начале недели в дневное время воздух ещё сумеет прогреться до плюс 9–14 градусов, а дальше ситуация в атмосфере станет меняться.

"В среду с приближением атмосферного фронта, связывающего североатлантический и балканский циклоны, небо затянет многослойным облачным "пирогом", станет накрапывать мелкий дождь, суточные колебания температуры сократятся: ночью — не ниже плюс 4–6, днём — с трудом до плюс 10", — сообщил Тишковец, уточнив, что особенно заливать будет в четверг и пятницу.

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Синоптик поделился прогнозом погоды на вторую половину октября. По его оценкам, значимых всплесков тепла и холода не ожидается, а температура воздуха будет в пределах нормы. В среднем это около минус 2–3 градусов в тёмное время суток, плюс 4–9 градусов после полудня. Количество осадков же увеличится до 120% от положенного.

Ранее Лайф писал о том, что ночь на 9 октября в Москве стала самой холодной с начала осени. Также холода пришли и в Подмосковье, где температура упала сразу до минус 5,8 градуса.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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