В Германии заподозрили Лукашенко в пособничестве мигрантам в пересечении границы

С начала августа через Белоруссию в Германию нелегально попало почти 4000 иностранцев (преимущественно сирийцы и иракцы). В Берлине считают, что посредством организованной доставки мигрантов через Польшу Лукашенко "хочет шантажировать Европу с целью снятия санкций" с Белоруссии.

Как сообщал Лайф, Литва решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано более четырёх тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. Посольство России в Литве подчёркивало полную безосновательность и голословность обвинений в причастности Москвы к наплыву в Литву мигрантов из стран Азии и Африки с территории Белоруссии.