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В Германии заподозрили Лукашенко в пособничестве мигрантам в пересечении границы

Там считают, что глава Белоруссии таким образом шантажирует Европу с целью снятия санкций с республики.

10 октября, 13:08
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Немецкие следователи изучают причастность главы Белоруссии Александра Лукашенко к организации транспортировки нелегальных мигрантов на территорию страны. Об этом сообщило издание Bild.

С начала августа через Белоруссию в Германию нелегально попало почти 4000 иностранцев (преимущественно сирийцы и иракцы). В Берлине считают, что посредством организованной доставки мигрантов через Польшу Лукашенко "хочет шантажировать Европу с целью снятия санкций" с Белоруссии.

Мигранты прибывают также из ОАЭ, Ливана, Турции и Иордании. По мнению немецких следователей, белорусские пограничники или милиционеры якобы помогают им добраться до польской границы за 4000 евро.

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Как сообщал Лайф, Литва решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано более четырёх тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. Посольство России в Литве подчёркивало полную безосновательность и голословность обвинений в причастности Москвы к наплыву в Литву мигрантов из стран Азии и Африки с территории Белоруссии.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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