Погибшие при крушении L-410 инструкторы занимались парашютным спортом более 20 лет
По словам сотрудника аэроклуба, средняя напрыжка спортсменов составляла примерно 5000–6000 прыжков.
Фото © Instagram / skydive_menzelinsk
На борту разбившегося L-410 в Татарстане было 4–5 человек, которые собирались прыгать с парашютом впервые, остальные были опытными инструкторами и профессионалами мирового уровня, рассказал инструктор Мензелинского аэроклуба Олег Шипоров.
"Я всех знал, кроме тех, кто прыгал в первый раз. Это мои хорошие друзья, знакомые, соратники. Средняя напрыжка инструкторов — примерно 5000–6000 прыжков. Они в этом спорте больше 20 лет. Это профессионалы мирового уровня", — сообщил он телеканалу "360".
Шипоров признался, что на протяжении дня ему позвонили около 400 раз, чтобы узнать о произошедшем. В том числе звонки поступали и от родственников погибших. Он добавил, что ничего не знает о причинах крушения и нужно ждать официального заключения.
Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и два члена экипажа. Сообщалось, что из-под обломков самолёта семь человек достали живыми, однако позже стало известно, что выжили шесть человек. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.
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