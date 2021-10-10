Погибшие при крушении L-410 инструкторы занимались парашютным спортом более 20 лет

На борту разбившегося L-410 в Татарстане было 4–5 человек, которые собирались прыгать с парашютом впервые, остальные были опытными инструкторами и профессионалами мирового уровня, рассказал инструктор Мензелинского аэроклуба Олег Шипоров.

"Я всех знал, кроме тех, кто прыгал в первый раз. Это мои хорошие друзья, знакомые, соратники. Средняя напрыжка инструкторов — примерно 5000–6000 прыжков. Они в этом спорте больше 20 лет. Это профессионалы мирового уровня", — сообщил он телеканалу "360".