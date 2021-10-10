Жителям Ливана вернули электричество

После остановки двух самых крупных в Ливане электростанций сеть вернулась к нормальной работе, передаёт заявление министра энергетики страны Валида Фаяда местный телеканал OTV.

"Сеть вернулась к своей нормальной работе, которая была до того, как закончился газойль (продукт переработки нефти. — Прим. Лайфа) на станциях в Дейр-Аммаре и Аль-Захрани", — сообщил министр.