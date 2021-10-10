Жителям Ливана вернули электричество
Остановившаяся работа на станциях в Дейр-Аммаре и Аль-Захрани восстановлена.
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После остановки двух самых крупных в Ливане электростанций сеть вернулась к нормальной работе, передаёт заявление министра энергетики страны Валида Фаяда местный телеканал OTV.
"Сеть вернулась к своей нормальной работе, которая была до того, как закончился газойль (продукт переработки нефти. — Прим. Лайфа) на станциях в Дейр-Аммаре и Аль-Захрани", — сообщил министр.
Ранее Лайф сообщал о том, что Ливан остался без электричества после остановки двух крупнейших электростанций. Местные власти до этого были предупреждены о возможности полного отсутствия электричества в стране. Сообщалось, что свет вернётся в дома ливанцев не ранее чем через два дня.
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