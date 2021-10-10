Чешского лидера Земана поместили в палату интенсивной терапии
Врач не стал уточнять диагноз главы государства, сославшись на то, что он не вправе делать это без согласия пациента.
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Чешского президента Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге. Он находится в палате интенсивной терапии. Об этом сообщил директор учреждения и одновременно лечащий врач главы государства Мирослав Заворал.
"О диагнозе пациента я не могу сообщить без его согласия", — сказал он журналистам в ходе брифинга.
Отмечается, что ранее Заворал два раза наведывался к президенту и рекомендовал ему госпитализацию, однако тот отказался. Напомним, что состояние здоровья 77-летнего президента Чехии вызвало большой общественный резонанс, потому что ему предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства страны по итогам выборов в парламент, которые прошли накануне.
Напомним, менее месяца назад чешского президента уже госпитализировали. От чего лечили политика, официально не сообщалось, однако давно известно, что он страдает невропатией ног. А в конце лета Лайф сообщал о госпитализации 84-летнего экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, причём это уже не первый раз за год, когда политик был вынужден обратиться за помощью к врачам.
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