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Чешского лидера Земана поместили в палату интенсивной терапии

Врач не стал уточнять диагноз главы государства, сославшись на то, что он не вправе делать это без согласия пациента.

10 октября, 13:37
<p>Фото © Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto via Getty Images</p>

Фото © Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto via Getty Images

Чешского президента Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге. Он находится в палате интенсивной терапии. Об этом сообщил директор учреждения и одновременно лечащий врач главы государства Мирослав Заворал.

"О диагнозе пациента я не могу сообщить без его согласия", — сказал он журналистам в ходе брифинга.

Отмечается, что ранее Заворал два раза наведывался к президенту и рекомендовал ему госпитализацию, однако тот отказался. Напомним, что состояние здоровья 77-летнего президента Чехии вызвало большой общественный резонанс, потому что ему предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства страны по итогам выборов в парламент, которые прошли накануне.

Президента Чехии Земана снова госпитализировали

Президента Чехии Земана снова госпитализировали

Напомним, менее месяца назад чешского президента уже госпитализировали. От чего лечили политика, официально не сообщалось, однако давно известно, что он страдает невропатией ног. А в конце лета Лайф сообщал о госпитализации 84-летнего экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, причём это уже не первый раз за год, когда политик был вынужден обратиться за помощью к врачам.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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