Чешского лидера Земана поместили в палату интенсивной терапии

Чешского президента Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге. Он находится в палате интенсивной терапии. Об этом сообщил директор учреждения и одновременно лечащий врач главы государства Мирослав Заворал.

"О диагнозе пациента я не могу сообщить без его согласия", — сказал он журналистам в ходе брифинга.

Отмечается, что ранее Заворал два раза наведывался к президенту и рекомендовал ему госпитализацию, однако тот отказался. Напомним, что состояние здоровья 77-летнего президента Чехии вызвало большой общественный резонанс, потому что ему предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства страны по итогам выборов в парламент, которые прошли накануне.