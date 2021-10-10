Несколько россиян исключили из санкционного списка США в обмен на визит Нуланд

Несколько россиян были исключены из санкционного списка США в обмен на приезд в РФ американского заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Это было их желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с визитом Нуланд. — Прим. Лайфа) был решён на паритетных началах", — сказала Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

При этом, кого именно США исключили из санкционных списков, представитель российского МИД не уточнила.