В Киеве назвали "возвращение" Крыма делом пяти минут

Ситуация в Донбассе может быть разрешена всего одним звонком, а "возвращение" Крыма под контроль Киева — "дело пяти минут". Такую точку зрения привёл Алексей Арестович, который является внештатным советником главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"Война в Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации. Мы даём ей (России. — Прим. Лайфа) возможность урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда", — сказал он в эфире телеканала "Дом".

Ранее в ЛНР обвинили Украину в срыве переговоров по обмену пленными. Там заявили о нежелании и неспособности Киева выполнять свои обязательства.