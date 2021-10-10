В Киеве назвали "возвращение" Крыма делом пяти минут
Там отметили, что "дают России возможность сохранить лицо".
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Ситуация в Донбассе может быть разрешена всего одним звонком, а "возвращение" Крыма под контроль Киева — "дело пяти минут". Такую точку зрения привёл Алексей Арестович, который является внештатным советником главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского.
"Война в Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации. Мы даём ей (России. — Прим. Лайфа) возможность урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда", — сказал он в эфире телеканала "Дом".
Ранее в ЛНР обвинили Украину в срыве переговоров по обмену пленными. Там заявили о нежелании и неспособности Киева выполнять свои обязательства.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голоса за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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