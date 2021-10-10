НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Киеве назвали "возвращение" Крыма делом пяти минут

Там отметили, что "дают России возможность сохранить лицо".

10 октября, 14:48

Фото © Pixabay

Ситуация в Донбассе может быть разрешена всего одним звонком, а "возвращение" Крыма под контроль Киева — "дело пяти минут". Такую точку зрения привёл Алексей Арестович, который является внештатным советником главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"Война в Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации. Мы даём ей (России. — Прим. Лайфа) возможность урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда", — сказал он в эфире телеканала "Дом".

Грызлов обвинил Украину в саботаже и доведении до абсурда переговоров по Донбассу

Грызлов обвинил Украину в саботаже и доведении до абсурда переговоров по Донбассу

Ранее в ЛНР обвинили Украину в срыве переговоров по обмену пленными. Там заявили о нежелании и неспособности Киева выполнять свои обязательства.

В Киеве заявили, что армия Украины может "вынести" российскую группировку в Крыму

В Киеве заявили, что армия Украины может "вынести" российскую группировку в Крыму

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голоса за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Киеве заявили, что российские продукты в Донбассе "хуже качеством, чем украинские"

сегодня в 15:34

Грызлов обвинил Украину в саботаже и доведении до абсурда переговоров по Донбассу

29 сентября, 19:40

Украинские активисты устроили в Лондоне пикет против Зеленского

сегодня в 15:02

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 34

сегодня в 15:39

МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Татарстане

сегодня в 15:29

Новости партнеров

Layer 1