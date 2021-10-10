Украинские активисты устроили в Лондоне пикет против Зеленского
Представитель движения "Евромайдан Лондон" потребовал от президента нести ответственность за свои поступки перед гражданами Незалежной.
Фото © Facebook / Владимир Зеленский
Представители украинской диаспоры в Лондоне устроили акцию протеста у здания на Бейкер-стрит, где, согласно досье Пандоры, находится одна из квартир президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание "Буквы".
В рамках акции Украинцы выступили с требованием к президенту Незалежной задекларировать свою недвижимость в центре Лондона, якобы купленную при помощи офшоров и оформленную на двух своих партнёров, продать её, а деньги раздать нуждающимся согражданам.
"Каждый должен отвечать за свои поступки. Пусть Зеленский отвечает за свои поступки перед гражданами Украины. Пусть вернёт деньги на Украину. Продаст квартиру, продаст пару квартир... Пусть их задекларирует. Каждый вправе иметь жильё — никто не отрицает. Но пусть оно будет заработанным честным способом и тяжёлым трудом", — цитирует издание представителя организации "Евромайдан Лондон" Андрея Бубернака.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемое досье Пандоры. Оно посвящено возможной причастности ряда известных лиц, включая лидеров стран, к офшорным схемам. В нём упоминается более 35 действующих и бывших политиков, более 300 чиновников из примерно ста стран, а также артисты и общественные деятели. Одним из героев "досье Пандоры" оказался Владимир Зеленский. Отмечается, что президент и его соратники могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур олигарха Игоря Коломойского.
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