Украинские активисты устроили в Лондоне пикет против Зеленского

Представители украинской диаспоры в Лондоне устроили акцию протеста у здания на Бейкер-стрит, где, согласно досье Пандоры, находится одна из квартир президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание "Буквы".

В рамках акции Украинцы выступили с требованием к президенту Незалежной задекларировать свою недвижимость в центре Лондона, якобы купленную при помощи офшоров и оформленную на двух своих партнёров, продать её, а деньги раздать нуждающимся согражданам.

"Каждый должен отвечать за свои поступки. Пусть Зеленский отвечает за свои поступки перед гражданами Украины. Пусть вернёт деньги на Украину. Продаст квартиру, продаст пару квартир... Пусть их задекларирует. Каждый вправе иметь жильё — никто не отрицает. Но пусть оно будет заработанным честным способом и тяжёлым трудом", — цитирует издание представителя организации "Евромайдан Лондон" Андрея Бубернака.