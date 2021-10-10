В Дании предрекли Европе "кошмарную" зиму из-за цен на газ

В своей статье автор допустил, что в этом сезоне Европу могут накрыть морозы, как в феврале 2018 года, когда на континент обрушился антициклон "Хартмут", получивший прозвище "чудище с Востока". Жертвами холодов тогда стали более ста человек. Кроме того, Ларсен уверен, что даже температуры немного ниже нормы могут сильно отразиться на ценах на тепло и электричество в ЕС, так как газохранилища там заполнены лишь на 72%, а это самый низкий уровень за десятилетие.