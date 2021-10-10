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В Дании предрекли Европе "кошмарную" зиму из-за цен на газ

Местный журналист предположил жёсткий сценарий, который ждёт ЕС из-за возможных холодов.

10 октября, 15:09
<p>Фото © Nik Oiko / SOPA Images / LightRocket via Getty Images</p>

Фото © Nik Oiko / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Аномальные морозы и дефицит энергоносителей станут настоящим кошмаром для жителей Европы грядущей зимой. Такой прогноз предполагает журналист датской газеты Jyllands-Posten Поуль Ларсен.

В своей статье автор допустил, что в этом сезоне Европу могут накрыть морозы, как в феврале 2018 года, когда на континент обрушился антициклон "Хартмут", получивший прозвище "чудище с Востока". Жертвами холодов тогда стали более ста человек. Кроме того, Ларсен уверен, что даже температуры немного ниже нормы могут сильно отразиться на ценах на тепло и электричество в ЕС, так как газохранилища там заполнены лишь на 72%, а это самый низкий уровень за десятилетие.

"Сибирские морозы охватили большую часть Центральной и Западной Европы. Цены на энергию совершенно сошли с ума, и повсюду сообщают о введении "энергетических пайков", — красноречиво описал возможную ситуацию автор материала.

"Они и до этого экономили": Политолог рассказал, как Европа переживёт зиму на фоне роста цен на газ

"Они и до этого экономили": Политолог рассказал, как Европа переживёт зиму на фоне роста цен на газ

Ранее Лайф рассказывал, что жители Великобритании назвали виновника газового кризиса в Европе. Началось всё с того, что колумнист издания Daily Mail обвинил РФ в якобы намеренном ограничении поставок природного газа в Европу. Комментаторы под его статьёй остались недовольны и осудили такой выпад в адрес Москвы.

В Польше пожаловались на "Газпром" из-за цен на газ в Европе

В Польше пожаловались на "Газпром" из-за цен на газ в Европе

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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