В Дании предрекли Европе "кошмарную" зиму из-за цен на газ
Местный журналист предположил жёсткий сценарий, который ждёт ЕС из-за возможных холодов.
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Аномальные морозы и дефицит энергоносителей станут настоящим кошмаром для жителей Европы грядущей зимой. Такой прогноз предполагает журналист датской газеты Jyllands-Posten Поуль Ларсен.
В своей статье автор допустил, что в этом сезоне Европу могут накрыть морозы, как в феврале 2018 года, когда на континент обрушился антициклон "Хартмут", получивший прозвище "чудище с Востока". Жертвами холодов тогда стали более ста человек. Кроме того, Ларсен уверен, что даже температуры немного ниже нормы могут сильно отразиться на ценах на тепло и электричество в ЕС, так как газохранилища там заполнены лишь на 72%, а это самый низкий уровень за десятилетие.
"Сибирские морозы охватили большую часть Центральной и Западной Европы. Цены на энергию совершенно сошли с ума, и повсюду сообщают о введении "энергетических пайков", — красноречиво описал возможную ситуацию автор материала.
Ранее Лайф рассказывал, что жители Великобритании назвали виновника газового кризиса в Европе. Началось всё с того, что колумнист издания Daily Mail обвинил РФ в якобы намеренном ограничении поставок природного газа в Европу. Комментаторы под его статьёй остались недовольны и осудили такой выпад в адрес Москвы.
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