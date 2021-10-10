Лукашенко сел на мотоцикл и полюбовался засеянными белорусскими полями
В конце заезда он успел побеседовать с местными жителями на деревенском кладбище.
Кадр из видео © Telegram / "Пул первого"
Лукашенко прокатился на мотоцикле и осмотрел засеянные поля. Видео © Telegram / "Пул первого"
У президента Белоруссии Александра Лукашенко выдались насыщенные выходные. Он прокатился на мотоцикле, осмотрел поля с озимыми культурами и кукурузой, а также пообщался с деревенскими жителями. Кадры его поездки распространил в воскресенье телеграм-канал "Пул первого".
"Доклады министров проверяются в поле", — сообщил накануне телеграм-канал, отмечая, что Лукашенко проводит эти дни на своей малой родине, а не в Минске.
На кадрах Лукашенко сначала едет на мотоцикле по лесной дороге, вероятно, с младшим сыном Николаем. Затем глава государства делает ревизию полей, после чего беседует с пожилыми женщинами на деревенском кладбище, желая им на прощание здоровья.
"Рабочие выходные первого: уборка, посевная, дороги и настроения на селе — всё под контролем. И да, первый на мотоцикле", — гласит сопроводительная надпись к опубликованному видео.
Ранее Лайф писал о Лукашенко, который вспоминал, как в детстве делил бутерброд с собакой.
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