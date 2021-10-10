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Единственный в Афганистане спортивный телеканал прекратил вещание

Руководитель канала отметил, что из-за возникших проблем всех сотрудников канала пришлось сократить.

10 октября, 15:24

Фото © Facebook / 3Sport TV

В Афганистане закрылся единственный специализированный спортивный телеканал 3Sport. Это случилось из-за финансовых проблем и ведомственных ограничений, за которые теперь отвечает радикальное движение "Талибан"*, захватившее в стране власть. Об этом сообщает афганский телеканал TOLO News.

"Причинами остановки вещания канала 3Sport стали экономические проблемы и ограничения, наложенные на все СМИ [в Афганистане], в особенности на единственный в стране спортивный телевизионный канал", — отметил владелец 3Sport Шафикулла Салим Пойя.

Как заявил Пойя, "в последнее время, когда корреспонденты отправлялись освещать какое-либо мероприятие, они непременно сталкивались с ограничениями". Руководитель канала добавил, что из-за вышеперечисленных проблем всех сотрудников телеканала пришлось сократить.

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Ранее Лайф сообщал, что "Талибан" запретит женщинам Афганистана играть в крикет. Отмечается, что во время состязаний части неприкрытого тела могут попасть в объективы камер.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул, объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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