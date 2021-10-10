Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 34

Ещё два человека скончались от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 34. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"По состоянию на 19 часов 10 октября в регионе известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались. 24 человека госпитализированы, 11 из них в удовлетворительном состоянии, шесть из них готовятся к выписке, двое в состоянии средней тяжести, семь пострадавших в тяжёлом состоянии, четверо на ИВЛ. Амбулаторно лечение получают девять человек", — говорится в заявлении местных властей.