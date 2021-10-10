Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 34
По данным местных властей, госпитализированными в состоянии различной степени тяжести остаются 24 человека.
Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ
Ещё два человека скончались от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 34. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.
"По состоянию на 19 часов 10 октября в регионе известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались. 24 человека госпитализированы, 11 из них в удовлетворительном состоянии, шесть из них готовятся к выписке, двое в состоянии средней тяжести, семь пострадавших в тяжёлом состоянии, четверо на ИВЛ. Амбулаторно лечение получают девять человек", — говорится в заявлении местных властей.
Как рассказывал Лайф, все пострадавшие — жители восточного Оренбуржья. Суррогатный алкоголь они купили в Орске. В некоторых случаях выявленная концентрация чистого этанола в организме погибших была в три-пять раз выше смертельной дозы. Тем временем в регионе задержан десятый фигурант уголовного дела об отравлении.
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