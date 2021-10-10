В Киеве заявили, что российские продукты в Донбассе "хуже качеством, чем украинские"

Российские продукты, продаваемые на рынках Донбасса, по своему качеству заметно хуже, чем украинские аналоги. Таким мнением поделился внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом".

По словам Арестовича, в самопровозглашённых республиках очень много контрабанды и различных чёрных схем заработка. Вдобавок к этому ДНР и ЛНР недавно объединили свои таможенные пространства. Из-за перечисленных факторов, по мнению советника, в регионе продукты сильно подорожали в цене, а их качество упало.

"Живущие там люди или те, кто бывает на тех территориях, отмечают, что российские продукты хуже по качеству, чем украинские. Во-вторых, они неизмеримо дороже", — отметил Арестович.

Такое, продолжил он, будет иметь место до тех пор, пока территории ДНР и ЛНР "не вернутся под юрисдикцию Украины". В таком случае там "воцарится закон и порядок".