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В Киеве заявили, что российские продукты в Донбассе "хуже качеством, чем украинские"

По мнению советника главы офиса Зеленского, в регионе много контрабанды и чёрных схем заработка, что негативно влияет на местную экономику.

10 октября, 15:34
<p>Фото © ТАСС / Виктор Драчев</p>

Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Российские продукты, продаваемые на рынках Донбасса, по своему качеству заметно хуже, чем украинские аналоги. Таким мнением поделился внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом".

По словам Арестовича, в самопровозглашённых республиках очень много контрабанды и различных чёрных схем заработка. Вдобавок к этому ДНР и ЛНР недавно объединили свои таможенные пространства. Из-за перечисленных факторов, по мнению советника, в регионе продукты сильно подорожали в цене, а их качество упало.

"Живущие там люди или те, кто бывает на тех территориях, отмечают, что российские продукты хуже по качеству, чем украинские. Во-вторых, они неизмеримо дороже", — отметил Арестович.

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Такое, продолжил он, будет иметь место до тех пор, пока территории ДНР и ЛНР "не вернутся под юрисдикцию Украины". В таком случае там "воцарится закон и порядок".

Ранее в Госдуме назвали планы украинских властей "вернуть" Крым к 2030 году фантазиями и нездравой идеей.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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