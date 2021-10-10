Захарова обвинила AUKUS в преследовании сиюминутных интересов

По её мнению, партнёрский союз также мог затеваться ради "игры" с внутренним военно-промышленным комплексом стран-участниц. Захарова считает, что США, Британия и Австралия должны ответить на базовые вопросы перед мировым сообществом и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергетике), которое "не получило на сегодняшний день ни одного чёткого не то что ответа на вопрос, но даже тезиса". Также, по мнению представителя МИД, страны альянса не просчитывали перспективы "наводнения" региона ядерными субмаринами.

"Кто просчитывал последствия? Кто сопоставлял тезисы, с одной стороны, которые сейчас находятся в основе американской политики и не только в основе американской политики, а [в основе] той политики, которую насаждает Америка всему миру (я имею в виду "зелёную" повестку и экологию), с тем ущербом, который может быть принесён в этот регион, если там появятся ядерные субмарины", — сказала она в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".